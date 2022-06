Un très beau visuel pour le nouveau single de la chanteuse !

Après la sortie de son EP "14 :14" fin 2021, Lylah revient avec le percutant et efficace "Time", produit par Nathanjo et Mr. BEHI. Apportant une vraie singularité dans le paysage musical français, l’artiste signée dans le même label que Tayc dévoile un single aux sonorités afrobeat aux phases planantes et au puissant refrain. Accompagné d’un clip léché et onirique tourné au Nigeria, "Time" est une invitation au voyage où Lylah se révèle sublime et sensuelle.