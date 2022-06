C4 Family de retour avec "Van Gogh" !

Découvrez le nouveau clip de C4 Family !

De retour après "J’roule un oinj ", le duo de la C4 Family s’impose une nouvelle fois dans la ville.

Alias et VE, les rappeurs du groupe, s’affirment dans leur nouveau clip "Van Gogh". Dans ce titre ego trip, ils décrivent leur quotidien et se revendiquent comme étant un exemple à suivre.

Réalisé par Léo Mazzoni, qui n’est plus à présenter dans le milieu, et produit par OLABO PROD, le clip "Van Gogh" permet à nos deux rappeurs signés chez Wati B d’extérioriser leur soif de réussir et de garder le contrôle sur leur production.

Incisifs et percutants, Alias et VE ont bien l’intention de prouver leur détermination.

Découvrez le nouveau clip "Van Gogh" de C4 Family dès maintenant sur Générations :