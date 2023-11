Pour la sortie de son premier projet, la Marseillaise est passée par les studios de Generations.

Originaire des quartiers nord de Marseille, Venuss baigne dans la musique depuis toute petite. Le 2 juin dernier, elle sort son tout premier projet chez Mal Luné Music : "Veni". Sept morceaux où la Marseillaise se dévoile et pour l'occasion, elle était dans les studios de Generations. Dans l'émission "My G" animée par Jefferson, elle revient sur sa passion pour la musique et pour Rihanna et sa signature dans son nouveau label.