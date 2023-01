2022 a été un bon cru.

Après tout, il n'y a pas de raison à ne pas se féliciter d'une grande année. Alors le label Allpoints a dressé le récapitulatif de son année passée en vidéo et, quand on compte des artistes comme Naps ou Jul (plus gros vendeur de 2022), les résultats sont à la hauteur des espérances : près de 2 millions d'albums vendus, 19 albums placés dans le top 200, plus de 100 certifications etc, etc... Bref, vous l'aurez compris, une très belle année !