Rythme & Jayci : NAO, la pépite R&B de Jayci

Découvrez le timbre de voix aiguë et sans agressivité de la Britannique NAO, présentée par Jayci.

Tous les mercredis à 11h20, Jayci vous fait découvrir ou redécouvrir les pépites du R&B. C’est "Rythme & Jayci", ta chronique R&B préférée.

Cette semaine dans "Rythme & Jayc"i, Jayci vous présente une artiste toute droit venue d’Angleterre et d’origine jamaïcaine. Elle s’appelle NAO et est une chanteuse, autrice et compositrice de 35 ans. Elle sort son premier EP solo "So Good" en 2014, puis enchaîne avec "15 February" en 2015. Elle dévoile ensuite son premier album le 26 juillet 2016, intitulé "For All We Know". Son dernier opus en date s’appelle "And Then Life Was Beautiful" paru le 24 septembre 2021. À plusieurs reprises, l’artiste britannique se retrouve nominée lors de grandes cérémonies comme les Brit Awards ou les Grammy Awards. Son nom apparaît également aux côtés de celui de grands artistes comme Stormzy et Mura Masa, pour qui elle écrit.

Aujourd’hui, c’est un extrait de son second album, Saturn, que Jayci vous fait découvrir : "Another Lifetime". Un timbre de voix aiguë, sans agressivité qui a beaucoup plu à notre chroniqueuse.