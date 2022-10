Le doc est basé sur une interview inédite.

Un nouveau documentaire sur XXXTentacion arrive le mois prochain via Fader Films. "In His Own Words", réalisé par Lesley Steele et Rob Stone. Ce film vient comme complément du précédent, "Look at Me". Selon un communiqué de presse, les fans peuvent s'attendre à voir des images inédites tirées d'une interview de Fader en 2017, ainsi que des interviews de la mère et du manager de l'artiste décédé.

La bande-annonce est à voir ici.