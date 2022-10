50 Cent présente la bande-annonce de "The BMF Documentary: Blowing Money Fast"

Une impressionnante histoire vraie.

La chaîne STARZ et 50 Cent aka le producteur exécutif de séries qui cartonnent viennent de présenter la bande-annonce du très attendu documentaire "The BMF Documentary: Blowing Money Fast, l'histoire vraie de la famille Black Mafia". Il s'agit d'un projet assez impressionnant retraçant l'histoire d'un des syndicats de la drogue les plus notoires de l'histoire américaine moderne. Des membres de la BMF témoignent ainsi que de grandes figures du hip-hop mais aussi des journalistes qui ont couvert cette histoire. Ce film sera diffusé pour la première fois le dimanche 23 octobre à 22 h. sur STARZ et sur l'application STARZ.