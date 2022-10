"En Clair" revient pour un deuxième épisode !

Grice revient sur l'actualité.

​@Grice TV est toujours "En clair" sur Generations. Cette fois, il est accompagné de MLax Paine et de Enda. Au programme de cette émission, tout ce qui secoue le football français, la sombre affaire entre Kheira Hamraoui et Aminata Diallo, la décision de Kylian Mbappé et les droits d'image en équipe de France, l'enquête également qui déterre les affaires de la Fédération Française de Football. Mais "En clair", c'est aussi des questions sociales avec la petite sirène noire qui a créé la polémique. Mais ils reviennent aussi sur les affaires de rap avec PNL qui organise un event dans leur quartier, Rohff qui s'embrouille avec Abou ou encore Lacrim qui a caché une clé USB avec des titres et des clips inédits. Ils sont aussi revenu sur le clash entre Tory Lanez et August Alsina.