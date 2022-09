Une nouvelle émission dédiée au rap game.

@Grice TV prend l'antenne sur Generations avec l'émission "En clair". Un nouveau concept qui revient sur les grandes et petits histoires du rap game ! Accompagnés de ses chroniqueurs, il vient décrypter l'actualité et dédie ce premier numéro à Kanye West, Magali Berdah et Booba, la mort de Pnb Rock, Ninho etc...