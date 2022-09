Whitney Houston : découvrez la bande-annonce du biopic ‘I Wanna Dance With Somebody’

Le premier trailer est sorti.

Whitney Houston est une authentique icône de la musique américaine, il était donc assez logique qu'un film retrace sa vie comme cela a été le cas pour Elvis, Ray Charles, Aretha Flanklin ou Freddy Mercury, entre autres. Aujourd'hui, Sony Pictures vient de dévoiler la première bande-annonce du biopic tant attendu de Whitney Houston, "I Wanna Dance with Somebody" qui met en vedette Naomi Ackie en tant que chanteuse légendaire, la bande-annonce offre un aperçu de l'ascension de la chanteuse de Houston pour devenir l'une des chanteuses les plus populaires d'Amérique.