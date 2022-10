Scylla se sent "Immortel"

Nouveau clip du rappeur, qui prépare du lourd.

Scylla est de retour avec de l'inédit ! Une des grosses infos de ce week-end, c'est le retour du rappeur Belge à la plume affûtée, et à l'univers vraiment différent du reste du rap game. Une différence qu'il cultive depuis ses débuts dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, avec la sortie de son nouveau morceau "Immortel" et de son clip. Une chanson qui parle d'amour, du rapport au temps et de plein d'autres choses, avec encore un clip aux plans très léchés et évocateurs, on vous laisse découvrir ça ! Il se pourrait d'ailleurs que ce morceau soit le premier de son futur projet... A suivre !