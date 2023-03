L'Octogone Lamal vs Georgio Le rap et la musique

Cette semaine Lamal reçoit Georgio.

Georgio, artiste talentueux et engagé, nous parle de son parcours musical et de son dernier album, mais aussi de son environnement. Avec une plume affûtée et une voix puissante, il nous transporte dans son univers musical, mêlant émotions et rimes.

Lors de cette interview, LAMAL pose des questions pertinentes et sans concession à Georgio. Les échanges sont fra





Lors de cette interview, LAMAL pose des questions pertinentes et sans concession à Georgio. Les échanges sont francs et passionnants, nous permettant de découvrir l'artiste sous un nouveau jour.

Au-delà de la musique, Georgio nous livre sa vision du monde et ses convictions. Il nous rappelle l'importance de l'engagement et de la prise de parole, en particulier pour les artistes.



Partager :

Facebook Twitter Email