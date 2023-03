L' Octogone Lamal El Pistolero reçoit ELVIS ADIDIEMA directeur de Sony Afrique

Cette semaine Lamal reçoit ELVIS ADIDIEMA jeune directeur de Sony Afrique,

Elvis a multiplié les expériences au sein du domaine musical et médiatique africain, il reçoit Lamal et Notre équipe a Abidjan pour faire connaissance et nous raconter son parcours .





