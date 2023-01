L' Octogone : Lamal El Pistolero reçoit l'artiste RZ

Tous les dimanches soirs, Lamal vous attend dans l'octogone sur Generations.

Pour ce nouvel épisode de L'Octogone, Lamal reçoit RZ, artiste tout droit venu de Provins dans le 77, qui vient de sortir son premier projet Go Fast. Un EP de 8 morceaux qui "sort du coeur" et sur lequel on retrouve deux featuring : Bimbim et Dibson. Un rappeur au "parcours incroyable", d’après notre animateur, que l’on découvre dans l’Octogone.