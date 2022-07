Lamal vous attend tous les dimanches entre 20 heures et 21 heures dans l'Octogone sur Generations !

Dans ce nouveau numéro de l'Octogone, Lamal El Pistolero revient évidemment sur le dernier projet de Seth Gueko, "Mange tes morts". En effet, le rappeur de Saint-Ouen-L'Aumône dans le 95 a annoncé sa retraite du rap game avec cet album. Le Professeur Punchline revient donc sur son incroyable carrière avec des souvenirs à l'ancienne et des anecdotes. Et encore une fois, Seth Gueko fait preuve de son savoir et multiplie les bonnes phrases !