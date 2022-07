Underground Explorer avec DJ Fab (03/07/2022)

Retrouve les sons qui ont marqué l'histoire du Hip Hop, les nouveautés en exclu ainsi que des interviews et des freestyles des invités.

1/ Conway The Machine / Chanel Pearls With Jill Scott

2/Danger Mouse & Black Thought / Because Feat Joey Bada$$, Russ, Dylan Cartlidge

3/ WhipBeats / Word On The Street Feat Sean Price & Skeezo

4/El Gant / Pageants Feat Ras Kass (Prod By Marco Polo)

5/ Mr D Original / Now U Da Man

6/ Das Efx / Microphone Master (The Dome Craker Remix Aka Dj Spinna)

7/ Arichussettes & Eto / Spit Nothing But Street

8/Mood / Secret Of The Sand

9/ The Benchwarmers Clique / Galactic Matters Feat Knowledge Medina

10/ Ghostface Killah / Marvel Feat The Rza

11/ Mr Stroke & Dro Pesci / Down

12/ Redman / Sooperman (Luva 3 Suite)

13/B Leafs /Say It Right Feat Kool G Rap & Craig G

14/ Das Efx / Knockin' Niggaz Off

15/ Mr Live + Earl Blaize (Drama Class) / Hood Love**

16/Dj Muro / The Vinyl Athletes Feat Lord Finesse & A.G (Remix 1)*

17/ Damu The Fudgemunk / Enchanted Spirits Feat Insight

18/ Gangstarr / New York Strait Talk**

19/ MoSS / Lost My World Feat Reks

20/ Damu The Fudgemunk / Bills Be Gone (Instru)

21/ Geto Boys / My Mind Playin' Tricks On Me

22/ Mr Bop (Aka Jazz Lib' Dj Damage) / Do This Like I Want Feat Killa Showfa

23/ De La Soul / Trouble In The Water (Prod By Dj Honda)

24/ Myndcrukz / Remenber Tha Face

Émission existant depuis 1999, le nom est tiré des mixtapes de Dj Fab.

Fab est le protagoniste de l’émission démarrant en 1999/2000 sur la fréquence de Générations.

Fab fut épaulé par son co-équipier de toujours à l’époque Dr Awer (Rip) et bien plus tard qui rejoint le duo… Dj KOZI (Rip), émission basée et axée sur la culture Hip Hop en général Djing,Mc’s,Danse,Graff,Beatmaking,événementiel, Interview et mix !

Aujourd’hui émission toujours active sur la bande fm,ça fait 20ans,émission conçue pour durer défendant toute la scène inderground Hip Hop,old skool mais aussi funk et soul music et house.

Depuis 5 ans, Fab s’est allié de la compagnie de PHONK Sycke (Beatmaker et DJ et Beatboxer) pour continuer à perdurer dans le temps.

A eux deux l’émission U.E est la seule plateforme radio sur la capitale à représenter et à nourrir les vraies valeurs de la culture Hip Hop dans tout son sens.