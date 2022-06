L' Octogone : Lamal reçoit Naps

Lamal vous attend dans l'Octogone sur Generations tous les dimanches entre 20 heures et 21 heures !

Okay ! Naps est passé dans les studios de Generation pour une interview avec Lamal El Pistolero. Le Marseillais est venu présenter son dernier album "La TN" aka la Team Naps et elle est de plus en plus nombreuse. N.A.P.S est revenu sur son parcours, son enfance dans les quartiers sud de Marseille à Air Bel où l'on retrouve de nombreux rappeurs comme Kofs ou YL. Loin de voir tout en noir, Naps préfère se souvenir des bons moments passés sur place. Il parle aussi de sa musique, du succès qu'il rencontre aujourd'hui. Un entretien sans langue de bois !