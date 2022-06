L'Octogone : Lamal reçoit OGB et Six pour la compilation "Val de rap"

Lamal vous attend dans l'Octogone tous les dimanches de 20 heures à 21 heures !

Le Val-de-Marne a enfin sa compilation ! Le projet "Val de rap" est sorti le 10 juin dernier avec plus de 30 rappeurs pour 41 morceaux. Pour présenter cet album, Lamal El Pistolero reçoit OGB de la Mafia K'1 Fry qui représente l'histoire mais aussi un artiste d'une génération différente, Six, anciennement connu sous le nom de Six Coups MC. Ensemble, ils rappellent que le 94 est un grand département pour le rap français et OGB le rappelle d'ailleurs parfaitement bien. C'est à la fois un moment d'histoire et une émission tournée vers l'avenir. Une émission essentielle à écouter d'urgence !