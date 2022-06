Octogone : Lamal reçoit Jo Dalton, Médé et Joy !

Tous les dimanches soirs, entre 20 heures et 21 heures, Lamal vous attend dans l'Octogone !

Numéro un peu spécial de l'Octogone ce soir avec la présence de l'ancien membre du gang des Black Dragons Jo Dalton qui n'est pas venu seul. Il est venu avec Médé, son neveu, rappeur et champion de Taekwondo dont Jo Dalton a été le professeur et l'entraîneur. Il a été, lui, membre des Black Dragons Junior. Enfin, dernière invitée, Joy, créatrice des soirées Versus. Ensemble, ils vont répondre à la question : Le sport et le hip-hop vont-ils ensemble ? Lamal profite aussi de cette occasion pour présenter le grand show que les trois invités organisent en décembre à l'AccorHotel Arena qui va mêler sports de combat et musique.