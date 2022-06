Lamal Vice Show - Épisode 22 : Dadju, La Squadra, Kendrick lamar, Ziak Gazo, Dala, Booba ...

Retour sur les sons et projets sortis de Dadju, La Squadra, Kendrick lamar, Ziak Gazo, Dala, Booba ...

Comme chaque semaine, Lamal El Pistolero, Vetchoo, Ferguson et Cheik reviennent sur les sorties de la semaine dans le Lamal Vice Show. Ensemble, ils débattent des albums et des singles qui sont sortis ce vendredi : Dadju, La Squadra, Kendrick lamar, Ziak, Gazo, Dala feat Booba, We Renoi et tous les autres. Et ce n'est pas une blague ! C'est chaud !