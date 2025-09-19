Monaco se fait exploser par Bruges en Ligue des Champions : "nous n'avons pas été au niveau"

Semaine mitigée pour les clubs français en Ligue des Champions.

Le football français a fait sa rentrée européenne, et au final, le bilan est plutôt mitigé. Alors que l'OM en début de semaine, a livré une prestation valeureuse contre un Real pas non plus très en forme, ils se sont inclinés sur le score de 2/1. De son côté, le PSG a écrasé l'Atalanta, sous les yeux de Gradur et Naza, en envoyant un message fort à tous les autres gros clubs européens : il faudra encore compter sur eux cette année. Hier soir, c'est Monaco qui se déplaçait à Bruges, et ils ont pris une belle fessée en s'inclinant 4 buts à 1.

Un match assez horrible de bout en bout, puisque Monaco a subi au total 26 tirs, dont 10 cadrés. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est tout simplement leur bilan le plus terrible dans un match depuis la saison 2003/2004 (source : OPTA). En dehors des stats, le rendu visuel du match était lui aussi terrible, avec un bloc monégasque complètement désarticulé, beaucoup d'espaces entre les lignes, ce qui a laissé le champ libre pour que Bruges développe son jeu. Malgré des résultats en Ligue 1 plutôt positifs jusqu'ici, il va falloir se rendre à l'évidence et se remettre à travailler, s'ils ne veulent pas sombrer sur le plan européen.

Le coach Adï Hutter a pris al parole après le match, et il a complètement assumé cette défaite :

Nous n'avons pas été au niveau et je m'excuse auprès des fans de Monaco. Nous n'avons pas été à la hauteur et Bruges nous a surclassés. Le penalty que nous manquons à 0-0 a peut-être changé la face du match. Mais il faut reconnaître que Bruges nous a été supérieur. Je suis vraiment désolé pour nos supporters.

Il est vrai que l'équipe monégasque a raté un penalty en première période, mais ils ont complètement déjoué le reste du match, même s'il y a eu un tout petit peu de mieux en seconde période. Deux défaite (OM, ASM) et une victoire (PSG) : cette campagne européenne des clubs français ne commence pas de la meilleure des manières, mais on leur fait confiance pour redresser la barre. Et de toutes façons, on ne va pas se mentir : c'est surtout le PSG qui a l'obligation de briller dans la compétition, et pour l'instant, ils le font très bien.