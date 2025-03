Le Roi Heenok et Ashe 22 ensemble sur scène à La Cigale

Rendez-vous le 11 avril à La Cigale pour ce moment qui s'annonce incroyable.

Ceux qui suivent le rap francophone comme des fous depuis les années 2000 savent forcément qui est le Roi Heenok. Un rappeur québécois, et personnage très haut en couleurs, qui a inspiré plusieurs générations dans sa manière de parler, notamment lorsqu'il s'agit de balancer des dingueries en interview, mais aussi avec son univers "complotiste" bien sombre, qui a là aussi fait des petits. Alkpote, Vald, ou encore Freeze Corleone plus récemment, tous sont plus ou moins des disciples du Roi. Pour les fans du boug, on a une excellente nouvelle : il sera en concert à La Cigale en avril, aux côtés de Ashe 22.

Un concert commun pendant lequel on retrouvera donc Ashe 22, prince lyonnais de la drill et du 'no-melody' et également disciple du Roi, sur scène aux côtés du légendaire Roi Heenok. L'évènement aura lieu le 11 avril à La Cigale, à partir de 20h, dans le 18ème arrondissement. Pour Heenok, il s'agira d'un retour sur scène en France, puisque ça fait des années qu'on ne l'a pas vu en live.

Pour Ashe 22, en revanche, c'est la routine, puisque le membre de Lyonzon a vu sa notoriété grandir ces dernières années, et qu'il est en train de nous cuisiner un nouveau projet, "Movie Tape 2", qui devrait sortir fin avril. Vous aurez donc peut-être droit à quelques exclus sur scène qui sait ?

L'évènement est organisé conjointement par Gangster & Gentleman (G&G) et High Ones, la plateforme de vidéos portée sur la verdure. Autres précisions à propos de la soirée : Alkpote sera également présent en tant qu'invité, et Criminls assurera la 1ère partie du show. Pour la billetterie, c'est par ici que ça se passe !