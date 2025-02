Ashe 22 déjà de retour avec le clip de "7AR"

Le membre de Lyonzon vient de sortir un single dans un tout nouveau style, et franchement, ça le fait !

On avait pris l'habitude d'entendre Ashe 22 sur des instrus drill et no melody, deux styles directement venu des States dont il était un des avant-gardistes en France. Mais le rappeur du 69, membre du collectif Lyonzon, sait évidemment faire autre chose quand il en a envie. Il le montre cette semaine avec la sortie du clip de "7AR", dans lequel on l'entend même pousser la mélo dans son refrain. On se demande s'il l'avait déjà fait un jour (la discographie du boug est longue), mais ce qui est sûr, c'est que si c'est un essai, il est bien réussi ! Quant au clip, on le retrouve cette fois à Paris, en équipe réduite, à moitié en train d'errer dans la ruelle en attendant le client, (qui ressemble à B.B.biiiip, on vous laisse deviner de qui il s'agit), et à moitié au volant du bolide. Un son qui a le potentiel pour péter assez fort, on vous laisse en juger !