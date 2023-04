Cet été, le thème c'est "Pépélé" !

Le meilleur festival d’afrobeats et d’amapiano de France revient !

Le Pépélé Festival est de retour pour sa deuxième édition et ça va faire très mal. Pépélé promet d'être encore plus grand et plus épique que jamais. Après le succès indéniable de la première édition, l’équipe décide de voir les choses en grand en proposant non pas une date mais trois !

Cette année, le festival se tiendra donc sur trois jours, du 30 juin au 2 juillet 2023 mais toujours à la même adresse : le Point Fort d'Aubervilliers. Toutefois, la proposition reste la même. Une programmation de choix qui met en avant les artistes les plus talentueux et les plus en vogue du moment. Des invités exceptionnels tels que Focalistic, Felo Le Tee, Kamo Mphela, Pheelz, DBN Gogo, Ya Levis, le groupe NSG, Babyboy AV et bien d'autres.

Pépélé a pour but de mettre à l'honneur les musiques africaines et afro-diasporiques, en rassemblant un public passionné de toutes les générations et de toutes les cultures. Les festivaliers pourront également profiter de stands de nourriture et de boissons, ainsi que d'activités divertissantes pour tous les goûts.

Une deuxième édition qui s'annonce comme un événement incontournable de l'été 2023. Réservez vos billets dès maintenant pour vivre une expérience musicale unique et découvrir les talents de la scène afro-urbaine française et internationale.