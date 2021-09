The Weeknd et Angelina Jolie ensemble ?

Ils ont été aperçus à la sortie d'un restaurant...

Angelina Jolie et The Weeknd ont alimenté les rumeurs après avoir été photographiés en train de quitter un restaurant ensemble à Los Angeles samedi soir.

Angelina Jolie and The Weeknd at a restaurant in Los Angeles https://t.co/0MrfzCLw5c — Film Updates (@FilmUpdates) September 26, 2021

Selon le Daily Mail, les deux stars sont arrivées séparément et ont passé près de trois heures au restaurant italien Giorgio Baldi à Santa Monica. Ils ont été photographiés en train de quitter le restaurant ensemble et seraient entrés ensemble dans un SUV noir en attente. L'actrice et le chanteur ont également été aperçus en train de quitter Giorgio Baldi séparément fin juin.

Les deux auraient également assisté au même concert du poète Mustafa en juillet. Il n'y a aucune preuve visuelle qu'ils étaient ensemble lors de l'événement, mais The Weeknd a été vu avec des amis, dont Metro Boomin, tandis que l'actrice avait amené ses enfants adolescents Shiloh et Zahara.

Comme prévu, ces premières photos des deux stars ensemble ont retourné la Toile et provoqué bien des rumeurs... Alors que certaines personnes se sont interrogées sur la nature de leur relation, d'autres ont choisi de faire référence à la chanson de The Weeknd "Party Monster" dans laquelle il chante "Angelina, lips like Angelina".

Info ou intox, il est encore trop tôt pour se prononcer...En attendant, chacun y va de son petit commentaire :

angelina jolie and the weeknd are together … as in dating ??? pic.twitter.com/93FtQRquBE — RCE (@moreofmaur) September 26, 2021

Not a way in hot hell angelina jolie is romantically with the weeknd. I refuse i refuse i refuse — BeRevolutionary (@energyElle) September 26, 2021