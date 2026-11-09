Le rappeur LL Cool J a annoncé une résidence à Las Vegas intitulée Rock the Bells: The Residency. Onze concerts sont prévus au Dolby Live du Park MGM en mai et juillet 2027, avec des invités différents chaque soir. Le spectacle retrace l'histoire du hip-hop, des origines new-yorkaises à son influence mondiale.

LL Cool J a officialisé sa résidence à Las Vegas sous le nom Rock the Bells: The Residency. Le rappeur se produira au Dolby Live du Park MGM pour onze soirées réparties sur deux séries de dates, en mai et juillet 2027. Chaque concert proposera des invités différents, les grands tubes de son répertoire et un récit en images des grandes étapes de l'histoire du hip-hop.

Un spectacle pensé comme un hommage collectif

L'artiste présente lui-même la résidence comme bien plus qu'un show personnel. « Ce n'est pas moi qui donne un spectacle à Vegas, c'est nous tous. Des artistes de générations et de genres différents, réunis sur une même scène, pour des fans qui étaient là au tout début et pour des gamins qui découvrent tout ça pour la première fois », a-t-il déclaré dans un communiqué. Il insiste sur le rôle de Las Vegas comme destination internationale : « Les gens viennent du monde entier pour faire la fête à Vegas, alors ce spectacle a sa place ici. »

LL Cool J rappelle aussi l'influence considérable du hip-hop sur la musique contemporaine. « Le hip-hop est né dans quelques quartiers de New York, et aujourd'hui, il appartient au monde entier. Au passage, il a changé le rock, le R&B, la pop, la soul, la dance, tout y est passé. Rock the Bells rend hommage à tous ceux qui ont fait partie de cette histoire. »

Le programme mêlera performances musicales, DJ sets et séquences retraçant l'évolution du genre. Les invités et le choix des morceaux varieront d'une soirée à l'autre.

Un partenariat inédit avec le Dolby Live

Du côté de MGM Resorts, Chris Baldizan, vice-président exécutif chargé du divertissement, se dit enthousiaste à l'idée d'accueillir ce projet. Selon le communiqué relayé par Rolling Stone, il a déclaré : « LL Cool J est une véritable icône du hip-hop, et nous sommes fiers de collaborer avec lui pour lancer ce concept inédit et novateur au Dolby Live du Park MGM en 2027. Cette production survoltée sera une nouveauté enthousiasmante dans notre programmation de spectacles de classe mondiale. »

La salle du Dolby Live avait déjà accueilli la résidence Jazz & Piano de Lady Gaga à l'été 2024, pour huit représentations.

Pratique

Les dates de la résidence sont les suivantes : 15, 16, 19, 21 et 22 mai 2027, puis 9, 10, 11, 14, 16 et 17 juillet 2027 au Dolby Live du Park MGM à Las Vegas. Les billets sont disponibles à la vente depuis le 2 novembre.