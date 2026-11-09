Le rappeur Kanye West a réuni plus de 83 000 spectateurs à l'AT&T Stadium d'Arlington, au Texas, le samedi 7 novembre. Un chiffre record pour un concert de rap aux États-Unis, que Ye a battu pour la troisième fois cette année. Kid Cudi et Erykah Badu étaient ses invités surprise.

83 132 billets vendus, plus de 18 millions de dollars de recettes : le concert de Kanye West à l'AT&T Stadium d'Arlington, près de Dallas, au Texas, le samedi 7 novembre, est officiellement le rassemblement le plus fréquenté pour un concert de rap aux États-Unis. Selon le promoteur IKON Presents et le journaliste Loren LoRosa, ces chiffres font de ce show un record national pour le genre.

Un record battu trois fois en quelques mois

Ce n'est pas la première fois que Ye s'octroie ce titre en 2026. Il avait déjà établi le record avec ses concerts au SoFi Stadium, puis l'avait amélioré à Houston le 31 octobre avec 80 210 spectateurs. Une semaine plus tard seulement, il efface une nouvelle fois la marque précédente à Arlington. À l'échelle mondiale, Kanye West détient également le record du concert solo de hip-hop le plus fréquenté : selon le site HotNewHipHop, 118 000 fans l'avaient vu à Istanbul en mai dernier.

L'AT&T Stadium peut accueillir jusqu'à 100 000 personnes lors d'événements complets. Le total officiel de 83 132 entrées confirme donc un succès massif, même en deçà de la capacité maximale de la salle.

Kid Cudi et Erykah Badu sur scène

La soirée a été marquée par les apparitions de deux invités surprise. Kid Cudi, avec qui Ye avait traversé une brouille publique en 2022, a rejoint le rappeur de Chicago sur scène pour interpréter notamment « Father Stretch My Hands Pt. 1 » et « Ghost Town ». Les deux artistes ont également marché ensemble pour « Runaway ». Cudi a aussi interprété en solo « Pursuit of Happiness » et « Day 'N' Nite (Nightmare) ».

Leur réconciliation avait été actée sur scène dès le 4 septembre au Soldier Field de Chicago. Sur le réseau X, Kid Cudi avait expliqué sa démarche : « Cet homme est mon frère… Il a traversé des années de difficultés liées à la santé mentale et maintenant il va bien. Tout le monde mérite un peu de bienveillance quand c'est de la famille. J'ai été le plus dur avec lui parmi tous. Je l'ai tenu responsable. Il s'est excusé et c'était sincère. »

En début de show, c'est Erykah Badu qui a créé la surprise. L'artiste originaire de Dallas a interprété plusieurs de ses classiques : « Didn't Cha Know », « On & On », « Love Of My Life (An Ode To Hip-Hop) » et « Tyrone ». André Troutman, collaborateur habituel de Ye, était également présent.

La suite de la tournée

Selon les informations disponibles, Kanye West poursuivra sa tournée avec un concert le 21 novembre au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona, et un show à Mexico City en mars de l'année prochaine. La question de la suite du calendrier reste ouverte, certains fans anticipant une pause, d'autres estimant que ce rythme de concerts pourrait devenir la nouvelle norme pour l'artiste.