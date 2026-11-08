"Il ne sait pas ouvrir la bouche ni articuler" : Orelsan clashé par Michel Sardou !

Michel Sardou n'a visiblement pas apprécié d'être cité dans une chanson d'Orelsan. Pris pour cible dans un morceau dénonçant notamment CNews et l'extrême droite, le chanteur a répondu avec virulence dans un entretien à La Tribune Dimanche. Et il en a profité pour égratigner les qualités artistiques du rappeur.

Entre Michel Sardou et Orelsan, les relations ne risquent pas de s'améliorer de sitôt.

Tout est parti du nouveau morceau du rappeur, intitulé "XXX", dévoilé sur scène le 27 octobre à Bordeaux avant sa sortie sur les plateformes de streaming trois jours plus tard.

Dans cette chanson, Orelsan évoque notamment CNews et certaines références culturelles associées à la droite et à l'extrême droite, dont Michel Sardou. Il fait ainsi allusion au fait de "manger du porc et chanter du Sardou".

Une référence qui n'est pas passée inaperçue auprès du principal intéressé.

Michel Sardou attaque la façon de chanter d'Orelsan

Interrogé par La Tribune Dimanche, Michel Sardou a assuré ne pas se soucier des critiques du rappeur, tout en lui adressant quelques piques : "Il a parfaitement le droit de se moquer de moi. J'en ai rien à foutre d'Orelsan. Je ne le connais pas. Je sais juste que, quand il chante, on ne comprend pas un mot de ce qu'il dit car il ne sait pas ouvrir la bouche ni articuler", a-t-il lâché.

Sardou a ensuite assumé les références pointées par le rappeur : "Alors oui, je mange du porc et je suis fier qu'on chante le Connemara dans les fêtes de famille. Et pas seulement : à HEC, dans les ferias ou même au stade d'Eindhoven (Pays-Bas), où c'est un hymne des supporters".

Le chanteur affirme notamment ne pas connaître personnellement Orelsan et critique sévèrement son articulation, estimant qu'il est difficile de comprendre les paroles de ses chansons.

Sur le terrain politique, Michel Sardou rappelle qu'il est habitué depuis des décennies à être associé à l'extrême droite en raison de ses opinions conservatrices. Une étiquette qu'il rejette, dénonçant une utilisation abusive du terme "fascisme".

Un échange qui dépasse la simple rivalité musicale

La polémique avait déjà suscité une réaction de Pascal Praud. Sur Europe 1, l'animateur avait pris la défense de Michel Sardou, appelant Orelsan à davantage de respect envers son aîné.

Ce nouvel épisode illustre les divergences politiques et culturelles entre les deux artistes.

De son côté, Orelsan poursuit sa tournée, avec notamment quinze concerts programmés à l'Accor Arena de Paris du 9 au 28 décembre 2026.