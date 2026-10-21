Lil Baby annonce son nouvel album "Fresh" : une date de sortie et des collaborations avec Future et Young Thug

Lil Baby prépare son grand retour. Le rappeur américain a officialisé la sortie de son nouvel album Fresh pour le 6 novembre 2026. Un projet de 17 titres sur lequel il retrouvera notamment Future, Young Thug et Rylo Rodriguez.

Lil Baby est prêt à dévoiler un nouveau chapitre de sa carrière. Après plusieurs mois de teasing, le rappeur d'Atlanta a annoncé ce mardi 20 octobre la sortie de son prochain album, baptisé Fresh.

Attendu le 6 novembre prochain, le projet comprendra 17 morceaux. L'artiste de 31 ans a également révélé la pochette et la tracklist de ce nouveau disque.

Et contrairement à certains albums particulièrement chargés en collaborations, Lil Baby a choisi de limiter les invités.

Future et Young Thug réunis sur un même morceau

Seulement deux titres de Fresh accueilleront des artistes invités.

Le premier, All My Partnas, réunira Future, Young Thug et Rylo Rodriguez aux côtés de Lil Baby. Ce dernier apparaîtra également sur le morceau In Your Head.

Les fans ont déjà pu découvrir un premier extrait de l'album avec Dead Fresh, dévoilé en juillet.

Produit par Pharrell Williams, ce titre avait été présenté en avant-première lors du défilé masculin printemps-été 2027 de Louis Vuitton, organisé en juin.

Le morceau a ensuite rencontré un succès commercial, atteignant la 18e place du Billboard Hot 100.

Un nouvel album après le succès de "WHAM"

Avec Fresh, Lil Baby espère prolonger la dynamique de son précédent album studio, WHAM, sorti en janvier 2025.

Ce projet avait directement atteint la première place du Billboard 200, confirmant la popularité du rappeur américain.

En décembre 2025, il avait également proposé la mixtape The Leaks, portée notamment par Mrs. Trendsetter, qui s'était hissé à la 64e place du Billboard Hot 100.

Pour accompagner l'arrivée de *Fresh, les précommandes sont déjà ouvertes, avec différentes éditions comprenant notamment des vinyles dédicacés, des CD et des vêtements.

La tracklist complète de "Fresh"

1. Top Uh It

2. Mr. Do Something

3. Burnt Shit

4. Be The One

5. Ain't Goin

6. Do It (Keep Goin)

7. All My Partnas (feat. Future, Young Thug & Rylo Rodriguez)

8. My Side

9. Life Of The Party (L.O.T.P)

10. Dead Fresh

11. Your Fault

12. All Us

13. In Your Head (feat. Rylo Rodriguez)

14. Like A Brat

15. Televised

16. Rareform

17. Keep Goin

Rendez-vous le 6 novembre 2026 pour découvrir l'intégralité de Fresh.