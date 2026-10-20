Le 14 février 2027, le Super Bowl se déroulera au SoFi Stadium de Los Angeles, où Jay-Z pourrait assurer le spectacle de la mi-temps. - DR

Jay-Z pourrait être la prochaine tête d'affiche du show de la mi-temps du Super Bowl. Selon plusieurs sources citées par le média américain Puck, le rappeur aurait décidé de monter lui-même sur scène en février 2027, après plusieurs années passées à superviser l'événement.

Et si Jay-Z s'offrait enfin la scène du Super Bowl ? Le rappeur américain de 56 ans aurait choisi de se produire lors du spectacle de la mi-temps de l'édition 2027, organisée à Los Angeles. Une décision particulièrement symbolique puisque sa société Roc Nation participe depuis 2019 à la sélection des artistes et à la production de ce rendez-vous musical.

L'information a été révélée ce mardi 20 octobre par le journaliste Dave Brooks, dans les colonnes de Puck. Selon plusieurs sources citées par le média, Jay-Z aurait été préféré à d'autres artistes envisagés, notamment Miley Cyrus et Justin Bieber.

Mais aucune annonce officielle n'a encore été faite par la NFL ou Roc Nation. Les deux organisations n'ont pas répondu aux sollicitations de Puck. Le nom du rappeur reste donc, à ce stade, une information de presse et non une programmation confirmée.

Jay-Z pourrait enfin passer de l'ombre à la lumière

Depuis la signature du partenariat entre Roc Nation et la NFL en 2019, Jay-Z occupe une place importante dans l'organisation du spectacle de la mi-temps.

Son entreprise a notamment participé à la production des shows de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar en 2022, de Rihanna en 2023, puis de Kendrick Lamar en 2025 et Bad Bunny en 2026.

L'idée de voir Jay-Z lui-même sur cette scène n'est pas nouvelle. En janvier 2024, le rappeur expliquait à Entertainment Tonight qu'il aurait trouvé égoïste de se sélectionner trop tôt, tout en laissant entendre que cela pourrait arriver un jour.

Cette éventuelle participation interviendrait aussi à un moment particulier de sa carrière. En 2026, Jay-Z célèbre les 30 ans de son premier album Reasonable Doubt, sorti en 1996, ainsi que les 25 ans de The Blueprint, publié en 2001.

Malgré l'absence de nouvel album solo depuis 4:44 en 2017, le rappeur a multiplié les concerts cette année, avec notamment des dates à New York, Paris et Londres.

Une annonce possible dès ce week-end ?

Toujours selon Puck, l'annonce officielle pourrait intervenir dès le week-end du 23 octobre, à l'occasion des concerts de Jay-Z au SoFi Stadium de Los Angeles.

Le choix du lieu serait particulièrement symbolique : c'est dans cette même enceinte, située à Inglewood, que se déroulera le Super Bowl LXI, le 14 février 2027.

Reste à savoir si cette information se confirmera et, le cas échéant, quels invités pourraient accompagner Jay-Z sur scène. Aucune participation de Beyoncé ou d'autres artistes n'a été annoncée.

Après Kendrick Lamar en 2025 et Bad Bunny en 2026, le Super Bowl pourrait ainsi accueillir une autre figure majeure du hip-hop américain. Cette fois, celle qui contribue depuis plusieurs années à décider qui montera sur scène.