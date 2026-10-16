Booba, Rohff et La Fouine : les trois légendes du rap français sortent de nouveaux morceaux le même jour

Ce vendredi 16 octobre, trois figures incontournables du rap français se retrouvent dans l'actualité musicale. Booba, Rohff et La Fouine dévoilent chacun de nouveaux titres, treize ans après leur célèbre clash. Entre album inédit, nouveau single et réédition surprise, les fans ont de quoi se réjouir.

Un vendredi pas comme les autres pour les amateurs de rap français. Booba, Rohff et La Fouine, trois artistes qui ont marqué toute une génération et entretenu une rivalité particulièrement médiatisée en 2013, ont choisi la même date pour faire leur retour musical.

C'est notamment Booba qui vient bousculer le calendrier de ses anciens rivaux. Alors que Rohff et La Fouine avaient déjà annoncé leurs sorties respectives, le Duc de Boulogne a décidé d'enrichir son dernier album de cinq morceaux supplémentaires.

Sorti le 28 mai dernier, Blanco Nemesis, son douzième album studio, bénéficie ainsi d'une réédition comprenant plusieurs collaborations.

Parmi les nouveautés figurent GDG, NO PRIME, PODIUM avec Youv Dee, PISTOLET en featuring avec Timal et CYPHER 92i, qui réunit plusieurs artistes, dont Chaax, Keman, Aïshé et SKOW.

La Fouine dévoile son dixième album, Rohff mise sur un nouveau single

De son côté, La Fouine poursuit son retour sur le devant de la scène avec Silence Radio, son dixième album studio.

Après un freestyle remarqué pour COLORS, le rappeur originaire de Trappes revient avec un nouveau projet, dans la continuité d'une discographie marquée notamment par Bourré au son, Mes repères et La Fouine vs Laouni.

Rohff, lui, a choisi de miser sur un morceau inédit intitulé Cyclone. Le rappeur de Vitry-sur-Seine poursuit ainsi une série de sorties musicales entamée depuis plusieurs mois, renouant avec les longs morceaux rappés qui ont contribué à sa réputation.

Cette nouvelle chanson pourrait-elle annoncer un douzième album studio ? Aucune annonce en ce sens n'accompagne pour l'instant sa sortie.

Treize ans après leurs affrontements par morceaux interposés, Booba, Rohff et La Fouine se retrouvent donc une nouvelle fois en concurrence, cette fois avec trois projets bien différents.