Megan Thee Stallion devient la première ambassadrice star de Gymshark, Internet en sueur

Megan Thee Stallion ajoute une nouvelle collaboration à son parcours. La rappeuse américaine vient de signer un partenariat de plusieurs années avec Gymshark, devenant la première célébrité à représenter officiellement la marque de vêtements de sport. Une première création personnalisée doit arriver dès ce mois d'octobre.

Après avoir partagé ses séances d'entraînement avec ses fans à travers son programme Hot Girl Bootcamp, Megan Thee Stallion franchit une nouvelle étape dans l'univers du fitness.

L'artiste originaire de Houston a été présentée mardi 13 octobre comme la première ambassadrice célèbre de Gymshark. Elle rejoint ainsi le programme Athlete de la marque britannique, à l'occasion du lancement de sa campagne We Do Gym.

Cette collaboration ne se limitera pas à de la communication. Megan Thee Stallion doit notamment dévoiler, dans le courant du mois, sa propre déclinaison de couleur d'un short Gymshark.

Le sport, un élément important de son quotidien

Dans un communiqué, la rappeuse a expliqué que le fitness occupait désormais une place essentielle dans sa vie.

Elle considère notamment l'activité physique comme un moyen d'améliorer sa santé physique et mentale, mais aussi de développer sa confiance en soi.

Avec ce partenariat, Megan Thee Stallion souhaite encourager chacun à trouver une routine sportive adaptée à ses besoins et à pratiquer régulièrement, sans chercher à reproduire nécessairement les habitudes des autres.

Un message qui s'inscrit dans la continuité de son Hot Girl Bootcamp, à travers lequel elle partage depuis plusieurs années son intérêt pour l'entraînement et le bien-être.