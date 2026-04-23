Joé Dwèt Filé va faire son grand retour avec un nouvel album dans quelques semaines, "Hatelove", sur lequel on retrouve notamment un featuring avec Rich The Kid !

Il fait partie des success stories les plus éclatantes de la musique francophone sur ces dix dernières années : Joé Dwèt Filé est désormais un artiste accompli, et surtout, incontournable, et ça ne date pas d'hier. Le chanteur d'origine haïtienne a ramené un vrai vent de fraîcheur avec son RnB teinté de konpa et de sonorités africaines et caribéennes, et ça lui a ouvert les portes de l'industrie en grand. Après les jolis succès de ses précédents projets, l'artiste est bientôt de retour avec un nouvel album, "Hatelove", dont il vient de dévoiler la date de sortie et les invités !

Une annonce faite via une vidéo postée sur son compte Instagram, dans lequel il met l'accent sur cette proximité entre l'amour et la haine, qui peuvent vite se mélanger, ce qui sera visiblement le thème principal de l'album. Un album qui sortira le 22 mai 2026, dans un peu moins d'un mois donc, et qui devrait lui permettre d'arriver à l'Accor Arena (sold out) en décembre prochain avec plein de nouveaux morceaux à chanter sur scène.

Là où c'est intéressant, c'est que la liste des invités est très variée. On y trouve notamment SDM, KLN du groupe L2B, mais aussi des artistes internationaux comme Shenseea, ou encore le rappeur américain Rich The Kid. Une liste d'invités qui montre que Joé Dwèt Filé a encore franchi un cap en terme de notoriété, et on a hâte de découvrir les morceaux du projet, qui sort dans un timing parfait, juste avant l'été.