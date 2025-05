Aya Nakamura et Joé Dwèt Filé en mode big love dans "Baddies"

Si vous cherchiez le tube de l'été, ne cherchez plus : on tient probablement le gagnant.

Auréolée de son toute nouvelle récompense, la Flamme du rayonnement international, Aya Nakamura a décidé de faire monter la température avant le début de l'été. Et pour ça, rien de mieux qu'un bon hit, comme la chanteuse est la seule à savoir les faire ! Sauf que cette fois, justement, elle n'est pas seule et elle a justement été rejointe par un autre hitmaker très en vue en ce moment, monsieur Joé Dwèt Filé, venu en renfort pour le clip de "Baddies".

Un titre qui a tout pour devenir le futur hit de l'été 2025, avec son tempo un peu lent, ses influences caribéennes, et une Aya qui semble au top de sa forme, avec une vibe qui rappelle l'énergie de ses début. En mode séductrice, la chanteuse explique comment ses charmes ont rendu fou son homme, qui se plie à tous ses désirs, pendant que Joé nous révèle qu'après minuit les rôles s'inversent : c'est lui qui est en charge quand on passe aux "choses sérieuses".

Bref, un morceau d'amour finalement, avec un côté un peu hot, et un clip très coloré tourné dans une villa paradisiaque, avec une piscine, des vêtements très courts, et une arrivée incroyable de Joé en hélico. Exactement ce dont on avait besoin pour lancer l'été. Et attendez vous à entendre ce morceau très, très souvent !