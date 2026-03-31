Kendrick Lamar : son album "Good Kid, m.A.A.d city" fait tomber un incroyable record

L'album qui est probablement le plus gros classique de Kendrick Lamar vient de franchir un seuil hallucinant dans le Billboard 200 : un record qui risque de ne jamais être battu.

C'était déjà le cas depuis presque 15 ans, mais après son clash avec Drake, Kendrick Lamar semble vraiment être devenu le rappeur numéro 1 aux Etats-Unis, le boss de sa génération. Avec "Not Like Us", puis son album "GNX" et la tournée qui a suivi, l'artiste de Compton a installé sa domination et semble indétrônable. A tel point qu'il bat régulièrement des records, sans rien faire. A l'image de son deuxième album, "Good Kid, m.A.A.d city", qui est détenteur d'un record très solide dans le Billboard 200.

Pour ceux qui ne le savent pas, le Billboard 200 c'est le nom du top albums aux USA. Un top album que Kendrick Lamar connaît bien, lui qui en a atteint la première place avec 4 albums sur 6. "Good Kid, m.A.A.d city", lui, avait "échoué" à la deuxième place lors de sa sortie en 2012. Mais, s'il n'a pas atteint la première place, l'album a quand même un record incroyable à son actif : il vient de passer 700 semaines consécutives dans le top 200 des albums les plus vendus/streamés aux Etats-Unis.

Kendrick Lamar's 'good kid, m.A.A.d city' has now spent 700 weeks on the Billboard 200 📊



It becomes the first hip-hop studio album to reach this milestone. pic.twitter.com/6DeHJVc9Lw — Kurrco (@Kurrco) March 30, 2026

Un chiffre hallucinant, surtout quand on connait l'hyperproductivité des artistes américains, dans le rap ou ailleurs, et la concurrence féroce qui règne dans le rap game. C'est tout simplement le premier album de rap à atteindre ce cap. Au total, ça fait plus de 13 ans dans le top album, on dirait carrément un record qui pourrait être détenu par Michael Jackson à son prime. Félicitations à Kendrick Lamar, pour cet album qui reste un classique, avec des titres incroyables comme "Money Trees", "Bitch, don't kill my vibe", "Backseat Freestyle", "Poetic Justice", ou encore "Swimming Pool", un OVNI à l'époque.