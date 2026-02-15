North West présente son nouveau morceau “Piercing On My Hand”

À seulement 12 ans, North West — fille de Kim Kardashian et Kanye West — dévoile son nouveau morceau intitulé “Piercing On My Hand”, qu’elle a récemment interprété en live aux côtés de son père lors d’un concert au Mexico City Arena. Une sortie qui suscite à la fois admiration et débats dans l’univers musical.

Un debut scénique remarqué à Mexico

Le morceau “Piercing On My Hand” a été présenté pour la première fois en public par North elle-même lors du concert donné par Kanye West (également connu sous le nom Ye) à Mexico. Sur scène, la jeune artiste a performé son single devant une foule enthousiaste, accompagnée de l’énergie contagieuse de son père — un moment qui marque une nouvelle étape dans son parcours artistique.

Le titre “Piercing On My Hand” reflète l’univers personnel de North West, avec des paroles évoquant ses récents piercings et son style affirmé, tout en capturant sa personnalité audacieuse. Sur les réseaux sociaux, elle a déjà teasé le morceau avec un aperçu captivant, renforcé par une production musicale puissante qui montre une confiance surprenante pour une artiste de son âge.

Une production soignée, influencée par son père

Derrière le son se cache une empreinte stylistique forte rappelant l’approche musicale de Kanye West : des rythmes percutants, une énergie dense et une créativité qui pousse les limites entre rap traditionnel et vibrations plus avant-gardistes. Certains fans ont repéré une influence hardstyle dans la production, donnant au morceau un feeling moderne et agressif qui contraste avec l’âge de l’interprète.

Ce n’est pas la première incursion de North West dans la musique : elle a déjà produit des beats et collaboré avec d’autres jeunes artistes dans le milieu hip-hop, notamment sur le track “Justswagup” avec Lil Wayne’s son Lil Novi, prouvant qu’elle ne se contente pas d’être devant le micro mais cherche aussi à façonner le son.

Réactions mitigées mais beaucoup d’attention

La sortie de “Piercing On My Hand” a rapidement fait le tour des plateformes et des réseaux sociaux, suscitant des réactions partagées : certains admirent l’audace et la créativité de North West à si jeune âge, saluant son sens du flow et son charisme. D’autres sont plus réservés, questionnant la place d’une enfant dans une industrie aussi médiatisée et sonorement intense.

Quoi qu’il en soit, tout le monde s’accorde sur un point : North West est en train de devenir un nom à part entière, hors de l’ombre de sa célèbre famille. Plus qu’un simple single, “Piercing On My Hand” est une déclaration artistique d’une jeune artiste qui ne se contente pas d’être “la fille de” mais qui veut se définir par son propre son et ses propres expériences. Avec une carrière encore à ses débuts, North West montre déjà que sa vision musicale évolue rapidement et qu’elle n’a pas peur de bousculer les codes.