Générations lance sa radio digitale spéciale Saint-Valentin !

Plus que 12 jours avant la Saint-Valentin, et si vous cherchez une playlist pour rythmer votre journée des amoureux, alors Générations a ce qu'il vous faut.

Le jour le plus redouté des célibataires et le plus attendu par les amoureux est bientôt là : plus qu'une douzaine de jours avant la Saint-Valentin, qui, pour une fois, n'a pas lieu lors d'un soir de match de Ligue des Champions (on souffrait trop ces dernières années), mais bien le samedi 14 février. Et la Ligue 1 n'étant pas une excuse suffisante pour esquiver le bail, messieurs, vous n'aurez pas d'autre choix que d'assumer ! Et si vous êtes en recherche d'une ambiance musicale un peu particulière pour ce jour spécial, on a ce qu'il vous faut avec la radio digitale Valentine's Day !

Vous le savez peut-être (ou si c'est pas le cas, vous loupez quelque chose), mais Générations vous propose, sur son site ou via l'application, plusieurs dizaines de radios digitales avec divers thèmes comme Rap FR Rap US, Classics, Freestyles, RnB, Dancehall, et, depuis aujourd'hui, une playlist consacrée entièrement à la Saint-Valentin, et remplie de morceaux de lovers, mais toujours un lien avec le hip-hop ou la soul, évidemment.

Du D'Angelo, du Usher, du Ne-Yo, du Chris Brown et bien d'autres encore, vous trouverez tout ça sur notre webradio consacrée exclusivement à la Saint-Valentin. De quoi passer un doux moment avec votre dulcinée !