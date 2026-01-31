On souhaite un joyeux 46ème anniversaire à Kaaris, et pour l'occasion on a essayé de dresser un top 10 de ses couplets qui ont mis les plus grosses baffes au rap français.

Rentrer dans l'histoire du rap français avec un seul projet, ce n'est pas à la portée de tous les artistes. C'est pourtant la prouesse accomplie par Kaaris avec "Or Noir", en 2013. Et alors que le rappeur de Sevran fêtait son anniversaire (40 ans) hier, on a voulu lui rendre hommage à travers ce top 10 de ses couplets les plus impactants. Et ce n'était pas facile, car Riska en a lâché un paquet, des couplets marquants. On a essayé de ne pas mettre que des sons de "Or Noir", qui auraient pu tous figurer dans le top mais ça aurait été trop facile. Allez, on plonge dans les morceaux les plus sombres et les plus violents, hardcore et légendaires du Double Rotor.

Kalash

On va commencer par une évidence, car c'est avec ce morceau que beaucoup ont découvert K2A. Fin 2012 : un monsieur chauve bien costaud arrive pour terroriser le rap game et se paie même le luxe de battre Booba sur son propre album, chose qui n'était quasi-jamais arrivée jusqu'ici. Légèrement moins technique, mais beaucoup plus brutal, Kaaris rentre dans toutes les têtes à coup de triangle, de gilet fluo, de Desert Eagle et surtout, de gros doigt de pied. Génial, absurde, violent, c'est une baffe pour le game.

Zoo

On continue avec un autre énorme classique de Riska, cette fois sur son propre album. Mais avant d'être un track légendaire, "Zoo" est surtout un single, qui donne tellement chaud au rap français que tout le monde attendait la sortie du disque avec un mélange d'émerveillement et de crainte. Pourtant, le 1er couplet est certainement un des plus courts de sa carrière (78 mots seulement), mais l'attitude, le flow, les menaces qui transpirent à chaque pause, si on ajoute à ça l'instru et le clip, clairement, c'est légendaire.

Dès le départ

On continue avec ce titre qui est le dernier single à avoir été publié juste avant la sortie de l'album "Or Noir". Et pour le coup, ce n'est pas le premier couplet du morceau qui est rentré dans la légende (même s'il est excellent), mais bien le refrain, qui a matrixé le rap game pendant des années après sa sortie. Et que dire du moment incroyable qui a eu lieu lors du showcase au Palacio, juste après la sortie de l'album, lorsque Kaaris rappe ça devant une foule complètement en délire, 13 ans plus tard tout le monde s'en rappelle encore.

Bouchon de Liège

Est-ce que quelqu'un a déjà autant choqué le game que Kaaris avec ce combo "intro + premier couplet", à base de Marianne, de bacon, de Chris Brown et de Rihanna, de références politiques à l'Iran. On connaissait le Kaaris qui frappait fort, mais on découvre aussi qu'il écrit extrêmement bien, les images sont folles, et globalement, tout le morceau frôle la perfection : LeBron James, la grosse mouche et les baguettes chinoises, les sept boules de cristal, le ketchup Heinz, en vrai qui peut le test à ce moment ? Pas grand monde.

Se-vrak

Kaaris fait partie de ceux qui ont ramené la trap d'Atlanta en France, mais aussi la drill de Chicago, notamment via cette reprise de "Chi-Raq" sur laquelle il est énervé comme jamais. Si les ocuplets du morceau sont excellents (le flow est très fort, les refs à Boko Haram, au 4-4-2 de Man Utd, à Ulysse 31 sont énormes), c'est aussi le refrain qui est une vraie baffe. Répétitif, il rentre dans la tête et il a clairement fait le tour d'Internet à sa sortie. Pour ceux qui se demandent, oui, il y a aussi de grosses dingueries sur "Le Bruit de Mon Âme", l'album dont ce morceau était le premier single. Et quel single !

Arrêt du Cœur

"Pas de réchauffement climatique, ça devient chaud que quand je sors" : en 2016, Kaaris était clairement toujours aussi fâché, et ce couplet balancé dans son feat avec Kalash Criminel est clairement rentré dans la légende. La limonade de chatte, la punchline sur l'œil de Fetty Wap, le sperme de porc, le gros "fuck" envoyé à Philippe Plein, la punchline Allo Resto, tout ça est d'une rare violence et clairement, on connait tous encore les paroles par cœur presque 10 ans après.

Exoplanète

Tous les couplets marquants de Kaaris ne viennent pas de "Or Noir", et ceux qui disent ça sont des mauvaises langues. Direction 2019, où un morceau, sur "Or Noir 3", va gagner le respect de tout le monde. Cette fois, pas de refrain, juste un "long" couplet unique, dans lequel il étale toute sa panoplie de rappeur, avec des phases qui font réfléchir (celle sur le soleil), de la vulgarité (dans l'uc devant ton père), des figures de style folles (les coups de feu qui chantent un air sans parole), la phase sur le ciné, celle sur l'enfer... Légendaire, clairement un des couplets les mieux écrits de la carrière de Riska.

Octogone

Quand ça commence par "MIDDLE MIDDLE DANS TA GRAND MERE FILS DE PUTE", en général, ça augure du très sale, et c'est exactement ce que Kaaris nous a offert avec ce morceau d'une violence incroyable. Un seul couplet, plusieurs piques envoyées à Booba (la référence à la sécu en début de titre, le coup du cheval, le 92ITT et les lignes sur l'ex-femme de Kopp), bref, Dozo était énervé. Pas son titre le mieux écrit, mais clairement un de ceux qui a fait le plus de bruit !

Vision

Nous voilà maintenant arrivés en 2026, et si certains semblaient penser que la "hype" de Kaaris était peut-être un peu retombée, il a réussis à retourner le web grâce à son couplet sur le morceau de La Fouine. Il faut dire qu'il a fait fort : l'odeur des humains qui lui interdit dorénavant l'entrée de la jungle, la virgule dans le cul, les âmes à travers la fumée du chichon, les images balancées par Riska sont toujours aussi frappantes, et le morceau cumule déjà plusieurs millions de vues et de streams. Et en cette période un peu creuse dans le rap français, clairement ça marque fort les esprits !

Bonus : Houdini

On termine ce top 10 par un couplet légendaire un peu "hors série". Car il aura clairement moins marqué les esprits que "Criminel League" avec Booba, sorti à peu près à la même époque par exemple. Par contre, au moment où ça sort, ça annonce tellement de sale de la part de Kaaris, ça montre bien quel genre de rappeur il va être et quel genre de marque il va laisser dans les esprits. Notamment grâce au refrain à base de rafale de Kalach dans la raie, mais aussi à ce premier couplet, avec une phase de gamin, sur le CNRS, l'univers en expansion, et sa bite. Bref, on remercie Kaaris pour tous ces titres fous, ces moments où il nous fait rire, où il nous choque, clairement un des rappeurs incontournables de ces 15 dernières années !