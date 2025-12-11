Rim'K prend tout le monde par surprise avec le Grünt 72

Grünt vient de dévoiler un nouvel épisode, et c'est Rim'K qui est à l'honneur. Le tonton a fait plaisir à tout le rap game avec un freestyle d'anthologie !

De nombreux médias éphémères ont vu le jour dans le rap français ces 15 dernières années. Forcément, la musique a du buzz, et ils pensent tous qu'ils peuvent nous pondre un concept médiatique qui va marcher et rapporter de l'oseille rapidement. Et puis il y en a d'autres, comme Grünt, qui sont là depuis presque 15 ans, par passion, et qui ont réellement participé à écrire l'histoire de cette musique. Ils ont remis le couvert hier soir, en dévoilant un épisode surprise avec Rim'K, qui a mis tout le monde d'accord.

Un tonton Rim'K qui a montré qu'il était toujours un fin connaisseur du rap français actuel, en enchaînant les couplets sur différentes prods, d'artistes qui ont marqué l'histoire de Grünt (come Limsa d'Aulnay, Isha, La Fève, Alpha Wann). Et il n'a pas simplement rappé sur les prods, il a multiplié les refs à plein d'artistes de la nouvelle génération, avec la même mentalité qu'il a toujours eu dans le son, celle du partage, pas de la compèt.

Le tout, devant un public en feu, forcément très réceptif, qui a kiffé le moment comme jamais. Ce genre d'instants, c'est vraiment 100% dans l'esprit hiphop, et le tout en mode kickeur, sans autotune ni mélo, bref, Rim'K est venu rappeler au rap game pourquoi tout le monde l'aime. Une vraie légende du rap FR.