Ninho et Himra s'apprêtent à faire exploser le rap français avec leur feat "Dans le Dos"

Le featuring entre Ninho et Himra pourrait bien faire tomber quelques records.

Alors que pendant longtemps, la France a regardé le rap africain d'un œil distant, sans trop y prêter attention, en connaissant même à peine le nom des artistes, les choses sont en train de changer. Et tout ça, on le doit notamment à Didi B, mais surtout à Himra, qui depuis un an multiplie les connexions qui cartonnent avec des rappeurs français. Après son featuring avec La Fouine qui a fait pété les 5 millions sur Youtube en deux semaines, cette fois le rappeur ivoirien va feater avec Ninho sur "Dans le Dos", et ça sort cette semaine !

Himra, qui a pendant un temps beaucoup été mis en avant par Booba il y a plusieurs mois, semble être le nouveau nom qu'on invite partout dès qu'on veut faire péter un morceau. Et ça tombe bien, car le rappeur a faim et veut montrer qu'il est bouillant à chaque apparition. Cette fois, ce morceau "Dans le Dos" annoncé avec Ninho pourrait bien crever les plafonds en terme de chiffres, car on le sait : Himra et Ninho sont deux artistes très écoutés dans plusieurs pays africains, très soutenus par leur communauté de fans du continent. Le titre sort cette semaine, le 10 octobre, et sera probablement accompagné d'un clip.

Plusieurs extraits et teasers ont d'ailleurs été postés sur les réseaux sociaux, notamment sur les comptes Instagram des deux artistes. A noter que ce featuring entre Ninho et Himra sera le premier extrait de la compilation "No Pain No Gain", qui va réunir des artistes de plusieurs générations avec des morceaux très forts, comme celui de cette semaine qui risque de faire exploser Youtube, au vu du succès des derniers morceaux d'Himra.