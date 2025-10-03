Ninho vient prêter main forte à 3robi pour le puissant "Cole Palmer"

Que ça met des dribbles sur l'instru.

Ninho a clairement atteint un tel pallier de notoriété qu'il peut maintenant se retrouver invité sur des projets de rappeurs qui viennent des quatre coins du globe. Cette fois, c'est 3robi, rappeur hollandais/marocain qui l'a appelé en renfort pour nous sortir un gros banger nommé "Cole Palmer". Sur une grosse prod mi-drill, mi-rage, ça découpe un peu, même si Ninho est en maîtrise et donne l'air de ne pas trop forcer. En tout cas, le rendu est très efficace et énergique, 3robi doit être bien satisfait d'avoir fait appel à lui !