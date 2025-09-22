Les meilleurs featurings entre rap US et rap FR (partie 1)

On s'est un peu moqués la semaine dernière, mais les featurings entre rappeurs US et rappeurs français ont aussi, parfois, donné de très bons morceaux. C'est le moment de (re)découvrir quelques pépites : NTM, Nas, Kaaris, Future,...

On espère que vous avez autant ri en lisant notre top 5 des pires feats rap US/rap FR de la semaine dernière, qu'on a nous aussi rigolé en le faisant. Mais comme on n'aime pas trop se moquer des artistes, c'est le moment de redevenir sérieux. Si les rappeurs US ont rarement respecté leurs collègues français, on a tout de même eu droit à de très bons morceaux de rap entre nos deux pays. Alors on vous a préparé une petite sélection !

Kaaris ft Future : "Crystal"

On commence par un morceau que vous avez probablement tous écouté, car il avait fait pas mal de bruit à l'époque où il est sorti. Il faut dire que Kaaris était en pétard à l'époque, lui qui sortait de "Or Noir" avec l'aura qu'on connait. Quant à Future, c'était "THE" rappeur d'Atlanta qui commençait à atteindre son prime, et qui était clairement une des têtes d'affiche de la trap (le refrain dans "Bugatti", quelle dinguerie). Le résultat, c'est une connexion très fluide, tout en egotrip, sur une belle prod de Therapy. Et surtout, un meme devenu légendaire sur le fameux "poulet qui a fait pleurer Future". Clairement, ce feat et cette anecdote sont rentrés dans l'histoire d'Internet.

NTM feat The Firm : "Affirmative Action (Seine-Saint-Denis Style Remix)"

On enchaîne avec un classique parmi les classiques, qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque où c'est sorti : le feat entre NTM, et le groupe de Nas, présent sur la réédition de l'album "Paris sous les bombes". Une collaboration qui est un peu frustrante : d'un côté, le morceau est très bon, personne ne peut le nier. De l'autre, ce feat vient un peu marquer le début de l'attitude méfiante des français vis à vis des cainris. Parce qu'ils se sont contentés de reprendre leurs couplets de "Affirmative Action", par exemple, mais aussi parce que ce feat a été fait dans un but purement commercial, avec Sony qui voulait faire grimper les ventes de Nas en France. Surtout, l'attitude des ricains a été très irrespectueuse sur le tournage du clip. Malgré tout, pour beaucoup d'auditeurs, ça reste un morceau très marquant, qui mérite sa place dans notre top.

Ateyaba (Joke) feat Action Bronson et Riski : "Batmobile"

On passe maintenant à une petite pépite cachée. On dit cachée, car Joke n'a jamais été un rappeur mainstream, Action Bronson non plus, et leur feat n'a donc pas fait le tour des radios ou du monde. Pourtant, c'est une vraie dinguerie. Déjà, Joke est en feu, il marche sur l'eau à l'époque, même s'il n'a pas encore véritablement explosé comme il le fera avec "Harajuku" ou "Tokyo". Mais Action Bronson nous sort un couplet très carré, rempli de refs à la France, le tout sur une vraie prod de rap un peu à l'ancienne. Le couplet de Riski, bien qu'un peu spécial, est lui aussi une très grosse perf, mais c'est surtout l'incroyable egotrip de Joke et ses placements qui nous mettent une baffe.

Booba feat Akon : "Lunatic"

On se devait forcément de mettre un feat entre Booba et Akon dans cette liste. Parce que oui, il y en a eu plusieurs, notamment "Gun In Hand", très bon morceau, ainsi qu'un joli remix de "Locked Up". Mais on a choisi Lunatic, pour plusieurs raisons. Notamment la prod, posée et solennelle, qui tranche un peu avec ce que Kopp avait l'attitude de faire, mais aussi parce que Akon se concentre sur ce qu'il sait faire de mieux : des refrains. Dans le titre, Booba se retourne sur son parcours, et fait une sorte de bilan assez honnête, notamment sur le premier couplet, où il rappe de manière très juste ses débuts dans le game, et son passage en taule. Le tout, avec pas mal d'images et de punchline, et dans un mood assez apaisé, et à la fois, déter. Bref, un petit OVNI dans la discographie du Duc.

113 feat Mobb Deep : "L'école du crime"

On termine cette première partie (oui, il y en aura une deuxième avec encore plein de bons morceaux), par une petite pépite peut-être un peu oubliée aujourd'hui. Un feat a eu lieu entre le 113 et Mobb Deep, deux des groupes de rap les plus emblématiques de leur pays respectif. Et c'est un très bon morceau : l'ambiance est oppressante, on ressent l'urgence dans les textes, Prodigy a grave respecté le 113 avec son beau couplet rempli de menaces et d'egotrip, une petite ref à la French Connection dans le refrain, le tout sur une prod de The Alchemist. Franchement, que demander de plus ?

On vous rassure : il y aura une deuxième partie à cet article, et peut-être même une troisième. Car il y a eu plein de jolies connexions entre le rap FR et le rap US, on se donne donc rendez-vous dans les prochaines semaines avec du IAM, encore du Booba, du Disiz et peut-être même du Lacrim !