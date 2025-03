Un concert pour le Congo programmé avec Gims, Youssoupha, Gazo, Guy2Bezbar,...

Le rap français continue de se mobiliser pour le Congo, avec ce concert organisé au profit de l'Unicef.

Si vous suivez un peu l'actualité géopolitique hors de nos frontières, vous savez probablement qu'une guerre sanglante et dramatique a lieu au Congo depuis plusieurs années, dans le silence médiatique le plus total, avec des millions de morts à la clé dont personne ne parle. Ces derniers mois, les conflits se sont intensifiés dans l'Est du pays, avec des incursions de groupes violents venus de l'extérieur sur le territoire congolais. Le rap français a décidé de ne pas rester passif, à l'image de Gims, de Youssoupha et de plein d'autres artistes, qui vont se mobiliser lors d'un concert caritatif.

Ce ne sont pas les seules initiatives solidaires mises en place pour le Congo. Gradur veut lui aussi faire parler de son pays d'origine, à travers son projet 100% Congo dont il a dévoilé les premiers morceau il y a quelques semaines. Mais cette fois, on parle d'un gros concert de solidarité organisé le lundi 7 avril 2025, à l'Accor Arena.

Un concert dans lequel vous retrouverez de très gros noms du rap game français : Gims, Youssoupha, comme on l'a dit précédemment, mais aussi Guy2Bezbar, Gazo, et Soolking. La compositrice Angélique Kidjo sera elle aussi de la partie. Tous les bénéfices de l'événement seront reversés à l'Unicef, qui va faire ce qu'elle peut pour aider les gens sur place, même si la situation est déjà tellement grave que la mission s'avère compliquée...

En tout cas, on compte sur votre solidarité !