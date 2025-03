Notorious B.I.G. : ses droits d'édition et d'image en vente pour un montant fou !

Primary Wave Music de nouveau dans le coup.

Le marché du rap US va connaître un nouvel épisode avec la vente des droits d'édition et d'image de The Notorious B.I.G. pour un montant estimé à 150 millions de dollars. Une opération portée par la société Primary Wave Music, et qui inclut une part significative du catalogue musical du rappeur new-yorkais, ainsi que des droits liés à son image, sa voix et ses paroles.

L'accord, annoncé fin février 2024, prévoit l'acquisition par Primary Wave Music de 50 % des droits d'édition et des droits d'auteur de Biggie, pour une valeur estimée entre 100 et 150 millions de dollars.

La transaction, qui devrait être finalisée dans les semaines à venir, permettra à Primary Wave Music, déjà propriétaire des droits de Bob Marley, Whitney Houston ou Luther Vandross, de renforcer son positionnement comme acteur clé dans ce secteur.

Cette vente survient une semaine après le décès de Voletta Wallace, la mère de Biggie, disparue le 21 février 2024 à l'âge de 78 ans. Elle avait géré la succession de son fils depuis son Primary Wave Musicen 1997, transformant une valeur initiale de 10 millions de dollars en un empire estimé à 160 millions de dollars grâce à des partenariats stratégiques.