Irv Gotti, légendaire fondateur de Murder Inc, est décédé

Un gars qui était à la fois boss de la bel et producteur, et qui a notamment découvert et fait exploser DMX, entre autres.

Les légendes du rap commencent à prendre de l'âge, mais on ne s'attendait pas à les voir partir si tôt, une par une... Coup dur pour les fans de rap new-yorkais des années 90 / 2000 : on vient d'apprendre le décès de Irv Gotti, le 5 février, à l'âge de 54 ans seulement. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Irv', qui s'appelait en réalité Irving Domingo Lorenzo Jr., est un des producteurs légendaires qui ont participé au rayonnement de la scène de New-York dans les années 90, en faisant notamment exploser des artistes comme Ja Rule, ou encore DMX.

En plus d'être producteur, il était également co-fondateur du célèbre label "Murder Inc.", qui a fini par changer de noms cause de problèmes judiciaires. Car la scène de New-York était très agitée à l'époque, avec des liens très étroits entre certains artistes et le crime organisé, et Irv Gotti avait même fini par être accusé (à tord) de blanchiment d'argent, avant d'être finalement innocenté. Parmi les grands noms qu'il a produit, on peut nommer, en plus de Ja Rule et DMX : Jay-Z, Ashanti, Kanye West, Memphis Bleek, Jennifer Lopez, Fat Joe, ou encore Eve, rien que ça.

Un véritable pilier de la scène de NYC, donc, et un de ceux qui ont participé à faire exploser le rap au niveau mondial. Malheureusement, le producteur de légende a donc quitté ce monde subitement, à cause d'un Accident Vasculaire Cérébral. On lui souhaite de reposer en paix, et on adresse évidemment nos condoléances à tous ceux qui l'ont côtoyé. On espère que, là où il est, il aura la possibilité d'enfin mettre fin à son embrouille avec DMX, qui a lui aussi rejoint les cieux il y a quelques années, avant que les deux hommes ne puissent mettre fin à leur clash...