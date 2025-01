Kaaris fête ses 45 ans : Ses trois morceaux sous-côtés !

Aujourd’hui, on met en lumière trois titres sous-côtés qui méritent toute notre attention.

Kaaris, l'une des figures emblématiques du rap français, souffle aujourd'hui ses 45 bougies. Depuis ses débuts tonitruants avec des classiques comme Zoo et Or Noir, le rappeur de Sevran a imposé une marque indélébile sur la scène hexagonale. Maître incontesté du rap hardcore, il est aussi un artiste capable de surprendre par ses choix audacieux et sa diversité musicale. Mais au-delà de ses hits évidents, certains morceaux de son catalogue restent injustement méconnus.

1. Houdini

Sorti en 2011 dans la mixtape "Zéro", le rappeur de Sevran n'était pas encore au top de sa carrière mais montrait déjà tout son talent, même sur une prod à l’ancienne. Il fait référence à l'illusionniste Harry Houdini, symbolisant sans doute son habileté à se sortir de situations complexes. Avec des ambiances sombres, des lyrics incisifs et un flow magistral, Kaaris prouve qu'il sait captiver tout en restant fidèle à son univers brutal.

2. Exo Planète

Ce morceau est un freestyle qui a été ajouté par la suite dans le CD2 d'Or Noir 3. Sorti en 2019, c'était le premier freestyle exclusif depuis son album Okou Gnakouri sorti en 2016. Sur une prod de Yoshi, Kaaris montre toute sa palette de rappeur et prouve qu'il était toujours présent malgré un album qui avait suscité un engouement mitigé par les critiques. Ce titre est un véritable rappel de son talent et de son envie de continuer à marquer la scène.

3. Tieks

Retour en 2015 avec la mixtape "Double Fuck", qui a connu un très beau succès et mis tout le monde d'accord. Tieks fait référence à un lieu de trafic de drogue dans son quartier de Rougemont à Sevran (Seine-Saint-Denis, 93). Dans ce morceau, Kaaris livre une performance percutante, ponctuée de punchlines marquantes et portée par une prod sombre et qui se marie très bien avec le flow de RisKa.

Ces trois morceaux prouvent que Kaaris est bien plus qu'un simple hitmaker. Ils témoignent de sa résilience artistique et de son influence durable sur la scène rap française. Respect au Dozo et bon anniversaire !