XXXTentacion en 5 morceaux cultes

La semaine dernière, c'était l'anniversaire de XXXTentacion, et pour l'occasion, on se replonge dans ses titres les plus emblématiques, avec lesquels il a prouvé qu'il savait vraiment tout faire.

Jeudi dernier, 23 janvier 2025, on aurait dû célébré l'anniversaire du rappeur XXXTentacion. Malheureusement, comme vous le savez sûrement, il n'est plus parmi nous, puisqu'il a été assassiné à l'âge de 20 ans, pendant l'été 2018. Il a été un des rappeurs dont la mort a été la plus médiatisée depuis 2Pac et Biggie. On pouvait croire que c'était parce qu'il avait eu un immense succès commercial, mais si les gens ont été aussi touchés par la mort de X, c'est parce que le rappeur était devenu, un peu malgré lui, le symbole de toute une génération. Mal dans sa peau, torturé, mais aussi très honnête, avec l'envie d'explorer des centaines d'univers différents, il reste le "rappeur Soundcloud" qui a eu le plus grand succès, tout en explorant les styles musicaux les plus différents, ce qui a beaucoup plu aux jeunes, et a influencé toute la scène rap US après sa mort. Puisque c'est son anniversaire, on a décidé de revenir sur les titres les plus marquants de sa carrière, pour montrer qu'il est vraiment un des rappeurs les plus polyvalents de l'histoire de cette musique.

Vice City

On va commencer cette liste par le début : "Vice City" est le premier titre a avoir été posté sur le compte Soundcloud de l'artiste, bien avant qu'il devienne la superstar qu'il a été par la suite. Sur une instrumentale très à l'ancienne, avec un sample de "Sing to the Moon" de Laura Mvula, X déballe tout son spleen et commence déjà à parler de son côté dépressif. Du fait que pour lui, le bonheur et la joie n'existe pas, puisqu'ils ne sont jamais constants ni mesurables, et que la seule chose qu'il peut mesurer, c'est l'oseille. Il parle aussi du fait que tous ceux qui l'entourent, voyant qu'il est déprimé, essaient de l'aider mais que ça ne fait que le mettre plus en colère, même s'il n'aime pas trop cet aspect de sa personnalité. Bref, d'une part, le jeune X, qui a 16 ans au moment de la sortie du titre, montre qu'il sait très bien rapper. D'autre part, il montre qu'il a un recul sur lui et une maturité assez impressionnante pour un gars de 16 ans. Mais il faut dire que le gosse a dû grandir plutôt vite, lui qui a multiplié les passages en centre de détention pour mineurs entre 2012 et 2015.

Look At Me

On enchaîne avec le premier véritable "banger" sorti par XXXTentacion. Un titre publié à la toute fin de l'année 2015, encore sur Soundcloud, et qui va avoir un succès qui va même étonner son créateur. Un succès à retardement, d'ailleurs, puisque le titre ne sera certifié platine que plus d'un an après sa sortie. Il faut dire que le buzz du morceau est bien remonté quand X a accusé Drake de lui avoir volé son flow pour "KMT". Mais si le morceau a autant marqué les esprits, c'est parce qu'il est incroyablement créatif. On commence déjà par le mix, qui est volontairement mauvais, pour rajouter un effet "destroy" au morceau et s'inscrire dans la mouvance du "horrorcore", ce rap un peu flippant qui emprunte pas mal de codes aux films d'horreurs. En ce qui concerne le texte, on est sur un pur egotrip bien arrogant, qui ne parle quasiment que de cul, de drogue et d'argent. Mais le clip du morceau, lui, a clairement fait rentrer "Look At Me!" dans la légende avec cette incitation à la révolte et cette insolence, ce rejet de l'ordre établi, tout ça le rapproche beaucoup des rockstars et de l'univers du metal. Ça aussi, ça a participé à le placer en porte-étendard de sa génération.

Jocelyn Flores

Troisième morceau culte de notre liste, et surtout, encore un univers différent exploré par le rappeur : on vous l'a dit, il sait faire beaucoup de choses et est très polyvalent. Cette fois, on s'attaque à un titre qui est dans la mouvance "lofi", avec ce sample très ralenti, sur lequel X vient poser son flow, là encore très technique. Mais au-delà de la forme musicale, assez représentative de ce qu'on trouve sur son premier album "17" dont le titre est extrait, c'est surtout le fond qui a marqué le public. Car il s'agit d'une chanson dédiée à une jeune femme, Jocelyn Amparo Flores. Une fille avec qui il a échangé de longs messages, avant de l'inviter à le rejoindre chez lui, avec l'idée d'en faire plus tard un mannequin pour ses vidéos. Malheureusement, pendant le séjour de Jocelyn en Floride, un sac d'argent contenant 7000 dollars appartenant à XXXTentacion a été dérobé. La jeune femme a été accusée, et a fini par être renvoyée chez elle. Mise à bout de nerfs par cette injustice, elle a mis fin à ses jours. Forcément, le rappeur a été assez bouleversé par l'histoire, et il a donc sorti ce morceau dans lequel il raconte se sentir totalement impuissant et dévasté. Pas souvent qu'un titre de rap est aussi poignant et triste.

Everybody Dies in Their Nightmare

On continue avec un autre morceau extrait de l'album "17", un peu différent de "Jocelyn Flores", même s'il y a des similitudes. Notamment le côté "court" de la chanson, d'ailleurs X était un des premiers artistes à proposer ce genre de format à l'époque, depuis devenu beaucoup plus répandu. Un titre avec une structure un peu étrange, ne contenant qu'un seul couplet, et des sortes de refrains hyper longs avant et surtout après le couplet. Mais même en 1min30, le rappeur est capable de nous faire passer des émotions, et même des messages. Comme lorsqu'il rappe : "only time i fell pain, when i'm fellin love", ou qu'il explique que lorsqu'il est seul, il gamberge beaucoup trop, et qu'il cherche donc du réconfort en s'entourant de gens quand la nuit tombe. Une maturité incroyable pour un artiste qui n'a que 19 ans au moment où sort l'album.

Moonlight

On termine par le morceau de XXXTentacion qui a peut-être connu le plus large succès commercial de sa courte, mais intense carrière. Un titre avec une prod (signée Cunningham) assez futuriste, très loin de ce qu'on pouvait entendre dans une époque qui était dominée par la trap assez "brute". On est aussi très loin des morceaux "kickés" qui ont fait son succès en début de carrière, puisqu'on est là dans une vibe assez "mélo", dans laquelle le rappeur essaie de caler le ton de sa voix sur les changements dans l'instru. Le clip qui accompagne le morceau explique aussi son succès, avec cette soirée en forêt à laquelle X assiste, un peu distant, avant de finalement se joindre un peu à la foule, casque bien vissé sur la tête. Avec ce titre, il essaie de rapporter un peu de "good vibes" et de sortir de sa noirceur en véhiculant quelque chose de plus positif. Comme dans le clip, où il se force un peu à aller vers les gens, contre sa nature. Malheureusement, la vie ne lui aura pas laissé le temps d'explorer ce côté "plus solaire" de sa personnalité, puisqu'il est mort quelques mois après la sortie de l'album...

Petit bonus : Infinity (888)

On termine avec un petit bijou un peu méconnu : une démonstration de kickage "à la new-yorkaise", en compagnie de Joey Badass, un des derniers représentants du rap "classique" sauce East Coast. En plus de prouver qu'il peut parfaitement poser comme dans les années 90 sans rougir, le rappeur nous livre encore un sacré texte, comme quand il rappe "i spent years at the crib, so i don't felle the pain no more, i don't feel the pain no more" : les émotions du rappeur sont comme anesthésiées à cause de toutes les merdes qu'il a traversées. Quand on vous dit qu'il sait vraiment tout faire, et tout dire...