Ninho vient d'établir un nouveau record !

Avec ces chiffres, aucun doute, personne ne peut s'asseoir à sa table !

Point faible ? Trop fort !

Ninho est incontestablement l'un des rappeurs de la décennie. Avec des hits qu'on n'a plus besoin de présenter, l'album "Destin" double-diamant, et un projet en commun avec Niska qui connaît un gros succès, il continue de prouver qu'il est un véritable poids lourd du rap game ! Récemment, le rappeur a franchi un nouveau palier et est devenu le seul rappeur français à réaliser un tel exploit.

En effet, 5 albums de sa discographie ont dépassé les 500 millions de streams ! Des chiffres tout simplement énormes. Voici les albums classés par nombre de streams :

"Destin", qui culmine à 1,4 milliard de streams, M.I.L.S 3 avec 937 millions de streams, "Jefe" avec 754 millions de streams, "Comme prévu" avec 548 millions de streams, M.I.L.S 2.0 avec 500 millions de streams.

Mais qui peut s'asseoir à la table du "Jefe" ? Avec une telle constance et des chiffres aussi impressionnants, Ninho confirme une fois de plus qu'il est au sommet du rap français. Une véritable inspiration pour toute une génération d'artistes et de fans.