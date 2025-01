Zed vous propose un feat grâce à une application !

"Goatler" cette application qui peut mettre en lumière des nouveaux rappeurs !

Zed prêt à tout casser pour 2025 !

Une annonce originale, mais qui s’impose comme une très bonne idée ! Zed, connu pour s’être imposé dans le rap grâce à son groupe légendaire 13 Block, continue de faire parler de lui. Même si le groupe ne se reformera pas, malgré leur performance mémorable au festival YARDLAND l’été dernier, le rappeur de Sevran avance à grands pas dans sa carrière solo.

Son dernier album, "Malcom", témoigne de son évolution artistique. Ce projet ambitieux rassemble des collaborations impressionnantes avec des figures du rap français comme Zola, Nekfeu, Laylow, SDM, et Ziak. Plus récemment, Zed a frappé fort avec le titre "Hockey" en featuring avec La Mano 1.9, prouvant qu’il n’est pas là pour plaisanter en 2025.

Zed X Goatler : Qui veut un feat ?

Mais cette fois, Zed surprend avec un partenariat inédit et audacieux. En collaboration avec l’application Goatler, une plateforme innovante qui met en lumière les talents de la musique via une map interactive, il offre une opportunité unique. Goatler permet à ses utilisateurs, qu’ils soient rappeurs, beatmakers, clippeurs, ou autres talents, de se connecter et d’être découverts. Grâce à ce partenariat, les fans ayant un réel talent pour le rap auront la chance de collaborer directement avec Zed !

Et ce n’est pas tout : le morceau produit via cette collaboration sera disponible sur les plateformes de streaming et accompagné d’un clip professionnel. Une opportunité en or pour ceux qui rêvent de créer un hit avec un artiste aussi respecté que Zed.

Alors, êtes-vous prêts à faire vibrer le rap français avec Zed et Goatler ?