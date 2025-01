Zed et La Mano 1.9 font du "Hockey" sur la prod

Le gros featuring rap français de cette semaine.

Pas la folie en ce moment niveau actus et nouveautés. Il faut dire que les rappeurs sont encore en mode "nouvel an", peut-être même en vacances avec leur famille, ou au contraire, en train de kiffer avec les shab dans une destination ensoleillée. Heureusement, il y en a encore qui charbonnent et parmi eux, on retrouve notamment Zed, du 13 Block. Le rappeur de Sevran a sorti un album en 2024, "Malcolm", et il n'a pas fini d'exploiter le filon puisqu'il vient de dévoiler un clip pour "Hockey", titre extrait de son projet, en feat avec La Mano 1.9. La Mano 1.9 est vraiment l'homme du moment, lui qui est invité quasiment sur tous les projets ambitieux en 2024, on espère le voir plus haut l'année prochaine. En ce qui concerne le contenu, on est sur un titre de trap en mode bête et méchant, un peu dans un délire à la NLE Choppa, avec un clip à la limite du cartoonesque. Une ambiance bien réussie, pour une vidéo tournée sur une patinoire de hockey, on vous laisse découvrir cette petite dinguerie sortie juste avant le weekend !